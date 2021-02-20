شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» توضح مزايا الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت وزارة التجارة، أن بدائل تسوية المنازعات التجارية مثل “التحكيم والوساطة والمصالحة” تسهّل ممارسة الأعمال وتعزز الثقة في التعاملات التجارية؛ وتوفر خيارات مرنة لتسوية النزاعات دون عوائق. ما هي وما أبرز مزاياها؟

خيارات متاحة للمتنازعين بديلة عن القضاء لتحقق المنفعة لجميع الأطراف من خلال: – التحكيم قضاء خاص بواسطة محكمين متخصصين يفصلون بالنزاع عبر إصدار حكم نافذ. – الوساطة تسهيل لعمليات التفاوض يؤديه طرف محايد بين الأطراف للوصول إلى تسوية رضائية. – التفاوض دون تدخل طرف خارجي. مزايا الوسائل البديلة – خيارات وحلول مختلفة ومتناسبة مع الأطراف. – متخصصون يفصلون بالمنازعة حسب نوعها. – الحفاظ على العلاقات بين المتنازعين. – السرية في تسوية المنازعات. – سرعة الفصل في المنازعات.

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