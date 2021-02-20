شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: التوسع في تدشين مراكز لقاح كورونا لتشمل جميع المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

كشفت وزارة الصحة أنه سيتم التوسع في تدشين مراكز لقاح فيروس “كورونا” لتشمل مناطق المملكة كافة، وذلك تواصلاً لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفيروس، حاثةً الجميع على التسجيل عبر تطبيق “صحتي” للحصول على اللقاح.

وفي ذات السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (325) حالة مؤكدة وتعافي ( 382) حالة, فيما بلغ عدد الحالات النشطة ( 2489) منها ( 510) حالات حرجة.

وبينت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ ( 374691) حالة وبلغ عدد حالات التعافي ( 365745) حالة, فيما تم تسجيل ( 3) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6457) حالة , كما تم إجراء (38376) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).