في مؤشر "العمل عن بعد".. دولة الإمارات تتفوق على أمريكا والصين واليابان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

حققت الإمارات المركز الأول عربياً والـ31 عالمياً في مؤشر العمل عن بعد، الصادر عن شركة "سيركل لوب" البريطانية لحلول وخدمات التكنولوجيا.



وتفوقت الإمارات في هذا المؤشر على إيطاليا واليابان وهونج كونج وأيرلندا وماليزيا وروسيا والولايات المتحدة والصين.

وحققت الإمارات المركز الثاني بين أفضل الدول من حيث سرعة وكفاءة شبكات الإنترنت.

من جانبه أكد عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصبحت نموذجاً ملهماً لحكومات العالم الساعية للانتقال إلى المستقبل، في مرونة السياسات والجاهزية العالية والاستباقية في مواجهة التحديات، نتيجة لجهودها في ترجمة رؤى وتوجيهاته بالتطوير المستدام وتبني التفكير الاستشرافي وتصميم أفكار "خارج الصندوق" تمكن الحكومة من تعزيز ريادتها عالمياً وخدمة مجتمعها بكل كفاءة وفاعلية، ما يمثل "كلمة السر" في النجاح الحكومي المتواصل.

وأضاف: "شهد العالم خلال العام الماضي تغييرات كبيرة أفرزتها تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وانعكست على جميع نواحي الحياة، وأكدت أهمية قدرة الحكومات على التأقلم السريع مع المتغيرات غير المتوقعة والطارئة".

وأوضح أن "حكومة دولة الإمارات تمكنت من خلال تبنيها نهجا استباقيا مدروسا، من أن تضمن استمرارية خدماتها مع الحفاظ على صحة وسلامة مواردها البشرية عبر تمكين 95% منهم من العمل عن بعد في ذروة تفشي الجائحة".

وأضاف عمر سلطان العلماء أن التصنيف المتقدم الذي حققته دولة الإمارات في مؤشر العمل عن بعد، يعد نتاجا لآليات الاستجابة الاستباقية التي ابتكرتها مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية الرقمية المتطورة، وتبني نظام "هجين" يعتمد أحدث التقنيات ويسخر كل الإمكانات لتمكين كوادرنا البشرية وتعزيز الريادة الحكومية.

جدير بالذكر، أن دولة الإمارات نجحت بتطبيق نظام العمل عن بعد وضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات في مختلف الجهات الحكومية والخاصة، معتمدة على ما تمتلكه من مقومات وبنية تحتية رقمية وأنظمة معززة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وقد أثبتت قدرة وكفاءة عالية، خصوصاً في ظل الإجراءات الوقائية التي تبنتها الدولة للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المجتمع.