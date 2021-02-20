الكاظمي يوجه بالإعداد لمؤتمر دولي لإعمار بغداد

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الحساب الرسمي للكاظمي على تويتر، إن الأخير وجه "أمين بغداد بالإعداد لعقد مؤتمر دولي لإعمار العاصمة بحضور مستشارين دوليين".

جاء ذلك خلال إجراء الكاظمي جولة تفقدية في بغداد للاطلاع على الحملة التي تقوم بها أمانة العاصمة، والتي تتضمن "أعمال إكساء الشوارع وصيانتها وحملات التنظيف".

والتقى رئيس الوزراء خلال جولته بعدد من الضباط وعناصر القوات الأمنية، وأثنى على جهودهم وجهود جميع القوات الأمنية التي تعمل على تطبيق إجراءات حظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد وباقي المحافظات.

وفي أغسطس/ آب الماضي، قال الكاظمي وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إنه غير راضٍ عن واقع بغداد، وإنه عازم على إطلاق حملة كبرى لإعمار بغداد.