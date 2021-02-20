الصحة السعودية: سنغطي جميع مناطق المملكة بمراكز لقاح كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار فيروس كورونا.

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وحثت الوزارة جميع المواطنين على التسجيل عبر تطبيق "صحتي" من أجل الحصول على لقاح كورونا.

وفي الإطار ذاته، أعلنت الوزارة أن المملكة شهدت خلال الـ 24 الساعة الماضية، تسجيل 325 إصابة، و382 حالة تعافي، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2489 حالة منها 510 حالات حرجة.

ووفقا لبيانات الوزارة، فقد بلغ إجمالي الإصابات في المملكة 374691 حالة، بينما بلغ عدد حالات التعافي 365745 حالة.

وسجلت البلاد ثلاث حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6457 حالة، كما تم إجراء 38376 فحصا مخبريا.

ووجهت الوزارة نصائح لجميع المواطنين بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الوباء.