وزير الإعلام اليمني: الحوثيون لجأوا لاستفزاز مشاعر القبائل لمحاربة القوات الحكومية في مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب الإرياني، عبر حسابه على تويتر:"الحوثيون لجأوا بعد سقوط كل شعاراتهم لمحاولة إثارة حمية قبائل اليمن والزج بهم لقتال إخوتهم اليمنيين بمأرب عبر الترويج لكذبة اختطاف نساء، والتي فندها مصدر أمني في حينه، متناسية آلاف الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق نساء اليمن ولم يسبق لها مثيل".

وأضاف: "في تجاوز سافر للقيم والعادات والتقاليد اليمنية انتهك الحوثيون حرمات المنازل ومارسوا بحق المرأة أبشع الجرائم والانتهاكات، واقتادوها لسجون سرية، ومارسوا بحقها صنوف التعذيب النفسي والجسدي والاغتصاب، كما أكدت ذلك شهادات ناجيات من سجونهم السرية وتقرير فريق الخبراء الصادر مؤخرا".

واتهم وزير الإعلام اليمني جماعة "أنصار الله"، بـ "المتاجرة بأعراض اليمنيين"، و"تغييب مئات اليمنيات في سجون سرية تديرها 5 من قياداتها الأمنية مشمولة بعقوبات دولية لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أبرزها اعتقال النساء وممارسة العنف الجنسي والاغتصاب بحقهن".

وتواصل جماعة "أنصار الله"، منذ أكثر من أسبوعين، تصعيد هجماتها على مدينة مأرب الغنية بالنفط التي تسيطر عليها قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في معارك عنيفة خلّفت عشرات القتلى والمصابين من الجانبين في الساعات الماضية.