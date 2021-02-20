الدبيبة يستقبل كوبيتش ويناقش معه المنهجية المتبعة في تشكيل الحكومة الليبية الجديدة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال الدبيبة، في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت: "سررت اليوم بلقاء المبعوث الخاص إلى ليبيا السيد يان كوبيش وعدد من كبار المسؤولين في البعثة".

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وأضاف: "تمحور اللقاء حول أهمية المضي قدما في خارطة الطريق، وكذلك المنهجية المتبعة في تشكيل الحكومة وعملها بعد الاعتماد".

ونوه الدبيبة إلى أنه يسعى "لاستمرار التواصل والتعاون الإيجابي مع البعثة بما يخدم مصلحة جميع ليبيا".

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس الجمعة، بأن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، سيقوم بزيارة رسمية اليوم للشرق الليبي، مؤكداً أن رئيس الحكومة سيلتقي رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "معالي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، سيتوجه فور مغادرته من العاصمة المصرية القاهرة، إلى مدن الشرق الليبي في أولى زيارته له بعد انتخابه رئيسا للحكومة".

وأكد أن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة سيلتقي اليوم الجمعة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح للتباحث حول تشكيل الحكومة المرتقبة".

وصوّت ملتقى الحوار السياسي الليبي، في وقت سابق، لصالح اختيار سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة في ليبيا بقيادة محمد المنفي، وهو دبلوماسي سابق، رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة، وهو رجل أعمال منشغل بالسياسة، رئيسا للحكومة.

ومن المقرر أن تقود السلطة التنفيذية الجديدة ليبيا حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة.