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شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض تتصدر إصابات كورونا بـ 171 حالة.. و«الشمالية» الأقل بإصابتين فقط والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تصدرت منطقة الرياض الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بـ171 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بـ53، ثم منطقة مكة المكرمة بـ44 حالة إصابة، ثمن منطقة القصيم بـ 12 إصابة، بينما سجلت الحدود الشمالية أقل إصابات، حيث تم تسجيل إصابتين فقط.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم السبت، تسجيل (325) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (3) حالات وفيات رحمهم الله.
كما تم تسجيل (382) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (365,745) حالة ولله الحمد.
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2489) حالة من بينها (510) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، في المملكة إلى (374961) حالة، توفي منهم (6457) حالة.
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