الأمن اللبناني يحبط عملية تهريب مخدرات إلى عدة دول داخل أفران مناقيش... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لبيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، "توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي عن قيام إحدى الشبكات المنظمة بعمليات تهريب في أوقات سابقة داخل أفران للمناقيش إلى الدول الأوروبية".

وأضاف البيان "تم تحديد هوية أحد أخطر أفراد الشبكة المذكورة والعقل المدبر لها".

© Sputnik . Alexander Alpatkin

وأوضح أنه "نتيجة لعمليات الرصد والمراقبة التي امتدت لفترة تفوق الشهر تقريبا، تبين أنه قام بإيهام إحدى شركات الشحن بأنه يملك شركة لتصنيع الأفران، مستخدما بطاقة هوية مزورة، ويشحن هذه الأفران لبيعها في الدول الأوروبية".

وأشار إلى أنه "بعد توافر معلومات مؤكدة لدى المكتب المذكور عن تواجد أحد أفراد هذه الشبكة في منطقة الدورة ومعه فرن يحتوي كمية من الحشيش، ينوي تهريبها إلى إحدى هذه الدول، أطبقت عليه قوة مشتركة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي والمجموعة الخاصة، وتمكنت من ضبط الفرن وتوقيف شخصين متورطين معه بهذه الجريمة".

وذكر البيان أنه "بالتحقيق مع الموقوفين اعترفوا بقيامهم بالعديد من عمليات التهريب إلى فرنسا ودول أوروبية أخرى".

وأكد البيان أن "التحقيقات ما زالت جارية بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".