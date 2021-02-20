شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 من القوات التركية فى انفجار لغم بريف الحسكة بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قُتل 4 من قوات النظام التركي في سوريا، اليوم /السبت/، إثر انفجار لغم أرضي بسيارتهم في منطقة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربى، ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصادر أهلية قولها "إن لغما انفجر اليوم بسيارة تقل عددا من إرهابيي ما يسمى (فرقة الحمزات) في محيط مزرعة الألبان بمنطقة تل تمر، أسفر عن مقتل 4 منهم وتدمير السيارة".