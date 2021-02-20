شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة أمير الرياض لتحفيظ القرآن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة أمير منطقة الرياض 1442هـ في دورتها السادسة. ونشرت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض أسماء أعضاء لجنة التحكيم الأولى للتصفية النهائية وهم: 1) الشيخ د. كامل بن سعود العنزي.

2) الشيخ عبد الله بن بشير العنزي.

3) الشيخ عبد الإله بن مشعل السريع.

4) الشيخ عبد الله بن محمد الصليح.

5) الشيخ عبد الله بن سعود الموسى. كما نشرت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض أسماء أعضاء لجنة التحكيم الثانية وهم: 1) الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري.

2) الشيخ د. عبد الله بن خالد الحسن.

3) الشيخ حسن بن علي الزهراني.

4) الشيخ نايف بن عبد الرحمن الجبر.

5) الشيخ عبد الله بن عبد العزيز السحيباني. كما أعلنت جمعية مكنون أنه انطلقت أمس الجمعة بمقر مكتب التعليم النسائي التصفيات النهائية لمسابقة أمير منطقة الرياض 1442هـ لتحفيظ القرآن الكريم. وأوضحت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم أن المسابقة انطلقت على مستوى جمعيات المنطقة بين (٤٧) متسابقة، سائلين الله لهن التوفيق.

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