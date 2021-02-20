إغلاق حراج الطيور بالطائف بسبب الإهمال ومخالفة احترازات كورونا (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أغلقت أمانة محافظة الطائف ممثلة في “الإدارة العامة للأسواق”، حراج الطيور احترازيّاً، للحد من انتشار فيروس “كورونا”، وذلك بمتابعة أمين الطائف المهندس محمد آل هميل وبمشاركة الجهات المختصة. وأوضحت الأمانة أن الإغلاق جاء بسبب عدم تقيد المحال بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى، ولعدم تطبيق التباعد الجسدي. في سياق متصل تكثف الأمانة بالتعاون مع شرطة الطائف، جهودها الميدانية لتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس “كورونا” بسوق الطيور وسوق المسترجعات، وتنسيق مستمر بين الجهات المختصة للمعالجة الفورية للملاحظات.

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