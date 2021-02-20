كم مرة يجب أن تغسلي شعرك في الأسبوع؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت خبيرة تجميل عن عدد المرات التي يجب فيها غسل الشعر في الأسبوع للحفاظ على جماله وتألقه.



ونصحت أليكسا سيرويك في مقطع فيديو على تيك توك بعدم غسل الشعر كل يوم، والأفضل غسله مرتين في الأسبوع فقط.

وفي مقطع الذي تمت مشاهدته أكثر من 900 ألف مرة، قالت أليكسا إن غسل شعرك بالشامبو كل يوم قد يضر أكثر مما ينفع، وذلك لأن الشامبو يمكن أن يجرد فروة رأسك من جميع زيوتها الطبيعية وينتج عن ذلك شعر جاف وهش.

وأوضحت في التعليقات على الفيديو "عليك أن تبدأي في تدريب شعرك، فهذا مهم حقًا لنمو الشعر، حيث أن شعرك سيتكيف مع عدد مرات غسل أقل وينتج شحومًا أقل".

وأضافت "عندما تبدأين في الاعتناء بالشعر بالشكل المناسب لن يصبح دهنياً، بل سيتكيف مع الوقت، أعدك بذلك".

ويدعم مصفف الشعر جوليان فاريل هذه النظرية حول ضرر الشامبو لفروة الرأس، ومن خلال تجربته الطويلة، اكتشف أن أولئك الذين لديهم فروة رأس دهنية فقط سيحتاجون إلى الغسل كل يوم.

ولكن بالنسبة لمعظم الناس، يقول جوليان إنه يمكن إزالة أي فائض من الدهون بعملية غسيل خالية من الشامبو، مما يعني أنه يتم تجريد فروة الرأس من الزيت الزائد فقط، بحسب صحيفة ميرور االبريطانية.