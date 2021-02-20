طبيب روسي يدحض مزاعم بشأن القهوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دحض الطبيب الروسي الشهير، ألكسندر مياسنيكوف، المزاعم المنتشرة بشأن خطورة القهوة على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في القلب.



وأكد الطبيب الشهير في حديث متلفز، "لقد أكدت مراراً، أن القهوة غير ضارة لمن يعاني من مشكلات في القلب. وهناك دراسات علمية عديدة، تؤكد أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة باعتدال، نادرا ما يصابون بالرجفان الأذيني. لذلك اشربوا القهوة إذا كانت تعجبكم".

وتابع : تناول القهوة باعتدال يعني تناول 2-3 فناجين في اليوم، ولكن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الكبد يمكنهم شرب أ4 أكواب، لأن للقهوة تأثير إيجابي وعلاجي للكبد وفق روسيا اليوم.

ويشير مياسنيكوف، إلى أن للقهوة تأثيراً إيجابيأً في أمراض مثل النقرس وباركنسون وهشاشة العظام، إضافة إلى خصائصها المضادة للسرطان