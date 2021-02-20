أثارت ضجة... هل حقا أصدر مصرف سوريا المركزي ورقة نقدية بفئة 10 آلاف ليرة؟

دبي - محمود عبدالرازق - ظهر على مواقع التواصل صورة عملة غير واضحة المعالم كتب عليها 10 آلاف ليرة سورية.

وانتشرت هذه الصورة بعد قرابة شهر على طرح مصرف سوريا المركزي ورقة نقدية جديدة من فئة 5 آلاف ليرة، هي الأكبر حتى الآن، وسط أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية تواجهها البلاد منذ بدء الحرب قبل نحو 10 سنوات.

يأتي قرار المصرف المركزي بإصدار ورقة الـ 5 آلاف، بعد 3 سنوات على طرحه ورقة نقدية من فئة ألفي ليرة.

الحقيقة

وفقا لصفحةمصرف سوريا المركزي الرسمية على "فيسبوك"، التي عادة ما تنقل هذا النوع من الأخبار، فإنه لا أثر لهذه الصورة نهائيا، علما أن صفحة البنك نشرت صورة الـ 5 آلاف ليرة الشهر الماضي، ما يؤكد أن الخبر غير صحيح.