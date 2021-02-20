السيسي: دساتير بلادنا يجب أن تخضع دوما للمراجعة والتحديث

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
وأضاف، أن الوضع الراهن يحتم علينا التفكر والتدبر، في التعامل مع جائحة كورونا. متابعا:
التحول الرقمي يتطلب علينا التعامل مع تلك المتغيرات بتأمل وتفكير عميق، وضبط الإطار القانوني للتعامل مع الأمن المعلوماتي ووساىل التواصل الاجتماعي.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه رسالة إلى الشعب المصري بعد الإعلان عن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي بموجبها تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى 2024، وتسمح له بالترشح مرة أخرى للمدة 6 سنوات.