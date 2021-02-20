مصر تحث الأطراف الصومالية على ضبط النفس وإجراء انتخابات حرة بأسرع وقت لإنهاء أزمة البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم السبت، أن مصر "تتابع عن كثب وبمزيد من الاهتمام التطورات السياسية التي تشهدها جمهورية الصومال الشقيقة مؤخراً، والمنحى الذي اتخذته تلك التطورات من اندلاع أعمال العنف بالعاصمة مقديشو خلال اليومين الماضيين".

ودعت مصر "جميع الأطراف على الساحة السياسية في الصومال للعمل المشترك لمعالجة أسباب الأزمة الحالية والتوصل إلى حل توافقي بشأنها"، كما دعت "جميع الأطراف إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق السلمية والحوار، والعمل على عقد انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في أقرب وقت يتوافق عليه الصوماليون أنفسهم".

وأكدت مصر "دعمها ومساندتها لكافة الجهود السياسية الهادفة إلى حلحلة الوضع السياسي الحالي بما يحقق آمال الشعب الصومالي في الأمن والاستقرار والتنمية والقضاء على خطر الإرهاب".

كما دعت مصر "جميع الشركاء إلى تقديم الدعم والمساندة لجمهورية الصومال الشقيقة لتجاوز الأوضاع الحالية وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد".

يذكر أنه وقع إطلاق نار كثيف وسط العاصمة الصومالية مقديشو، صباح أمس الجمعة، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، بعدما أغلقت الشرطة عددا من الطرقات لمنع احتجاجات على تأجيل الانتخابات، ما فجّر الوضع السياسي المتأزّم منذ شهور.

وتنظم جماعات المعارضة ورؤساء العشائر المؤيدة لها، مسيرة احتجاج ضد الرئيس الصومالى محمد عبدالله فرماجو، رافضين بقاءه في سدة الحكم بعد انتهاء فترة ولايته منذ 7 فبراير/شباط الجاري.

وأعلن الرئيس بقاءه في الحكم لحين تحديد موعد لإجراء انتخابات، فيما تم تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في وقت سابق الشهر الجاري بعد فشل محادثات سياسية بشأن كيفية إجراء الانتخابات، ضمت ممثلين عن العشائر الصومالية.