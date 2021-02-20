مصر... وزير التعليم العالي يعلن موعد استئناف الدراسة ومصير الامتحانات المؤجلة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال عبد الغفار إن استئناف العام الدراسي سيكون يوم السبت المقبل 27 فبراير/شباط، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول، حسبما ذكرت بوابة "الأهرام" الإلكترونية.

© AFP 2021 / KHALED DESOUKI

وطمأن وزير التعليم العالي، خلال كلمته اليوم السبت، على هامش، وضع حجر أساس جامعة حلوان الأهلية، الطلاب وأولياء الأمور أن استعدادات الجامعات فيما يخص الإجراءات الاحترازية تسير على قدم وساق مثل التباعد الاجتماعي وأعمال الامتحانات وسبق قمنا بهذة الإجراءات الفصل الدراسي الثاني بالعام الماضي بالسنة لطلاب السنوات النهائية.

وأضاف عبد الغفار، أن الجامعات المصرية في انتظار عودة الدراسة لاستكمال العام الدراسي حتى يتم الانتهاء من عام دراسي بالشكل المطلوب في جائجة كورونا، مؤكدًا أنه فور انتهاء عقد المجلس الأعلى للجامعات اليوم سوف يتم إعلان كافة الإجراءات.

وكانت الحكومة المصرية قد قررت، يوم السبت الماضي مد إجازة نصف العام الدراسي أسبوعا إضافيا.

وذكر موقع "بوابة الأهرام"، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وافقت خلال اجتماعها مساء السبت الماضي برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع.