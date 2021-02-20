سانا: مصدر إعلامي ينفي أي "اتفاق سري" مع إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت

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مصدر إعلامي ينفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن وجود بند سري في عملية التبادل التي أفضت إلى تحرير الأسيرين السوريين #محمد_حسين و #طارق_العبيدان من سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب المناضلة #نهال_المقت — سانا عاجل (@SanaAjel) February 20, 2021

المصدر نفى ما زعمته وسائل إعلام بشأن وجود بند سري في عملية التبادل التي أفضت إلى تحرير الأسيرين السوريين محمد حسين وطارق العبيدان من سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب المناضلة نهال المقت".

وقال المصدر، إن "ترويج هذه المعلومات الملفقة حول وجود بند في عملية التبادل يتعلق بالحصول على لقاحات كورونا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدفه الإساءة إلى عملية تحرير الأسرى السوريين من سجون الاحتلال والإساءة لسوريا وتشويه الجانب الوطني والإنساني للعملية"، مضيفة أن سوريا "كانت واضحة في تعاملها مع عملية التبادل التي أسفرت عن تحرير ثلاثة من أسراها".

ونقلت سانا عن المصدر أن "وسائل الإعلام التي تتناقل هذه المعلومات هدفها تلميع صورة الاحتلال الإسرائيلي ومنحه صفات إنسانية يفتقدها بدليل احتلاله الأرض العربية وتشريد شعبها ومواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والسوري واللبناني".

​وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، زعمت أن "إسرائيل وافقت على اقتناء مئات آلاف الجرعات من اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا المستجد لإمداد سوريا بها، ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة".