شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يتوجه إلى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم السبت، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية، وذكر مجلس السيادة السودانى، أن دقلو سيشارك في معرض الدفاع الدولي"آيدكس" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس"، اللذين تنطلق فعالياتهما غدا وتستمر حتى 25 فبراير الجارى، فى أبو ظبى.