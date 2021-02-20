شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الإماراتية": تسجيل 3158 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة في الإمارات، اليوم السبت، أنها أجرت 165,357 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم الكشف عن 3,158 إصابة جديدة بالفيروس.

وأوضحت "الصحة الإماراتية"، أنه تم رصد 4,298 حالة شفاء و15 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس داخل الإمارات إلى 368175، وحالات الشفاء إلى 356013، وفيما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1108، وذلك وفق وسائل إعلام إماراتية.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية، قد أعلنت بالأمس، عن أنها قدمت 93 ألفا و101 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 5 ملايين و466 ألفا و831 جرعة، بمعدل توزيع 55.27 جرعة لكل 100 شخص.

وذكرت الوزارة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- أن ذلك يتماشى مع خطتها لتوفير لقاح كورونا للجميع، وسعيا إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.