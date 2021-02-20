شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى: مقتل 5 من داعش و2 من الحشد العشائرى فى عملية أمنية شمال بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش العراقى، عن مقتل 5 من تنظيم داعش و2 من الحشد العشائرى في عملية أمنية بالطارمية شمال بغداد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وتواصل القوات المسلحة فى العراق، معاركها المستمرة ضد فلول داعش، حيث أكد الجيش العراقي مؤخرا، أن 5 ضربات جوية دقيقة استهدفت عناصر داعش في بحيرة حمرين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أن الطيران العراقي دمر أوكارا لتنظيم "داعش" الإرهابي في جبال حمرين شمال شرق البلاد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أضافت خلية الإعلام الأمني في العراق، أنه بعد معلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات "أف 16" العراقية ضربات دقيقة استهدفت خلالها أوكارا وكهفا يستخدم من قبل عناصر "داعش" في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.