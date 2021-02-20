خلال السنوات الـ10 القادمة.. السعودية تستثمر أكثر من 20 مليار دولار في الصناعات العسكرية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب "مونت كارلو"، فقد أوضح العوهلي أن لدى المملكة في العقد القادم خطط طموحة لتعزيز الإنفاق العسكري المحلي.

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تصريحات العوهلي جاءت في مؤتمر دفاعي، بأبوظبي، أكد فيه أن "الحكومة السعودية وضعت خطة كي تستثمر أكثر من عشرة مليارات دولار في الصناعة العسكرية بالمملكة خلال العقد المقبل، وكذلك مبلغا مساويا للإنفاق على البحث والتطوير".

وشدد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية على أن بلاده تعتزم أيضا زيادة الإنفاق على الأبحاث العسكرية والتطوير من 0.2% إلى حوالي 4% من الإنفاق على التسليح بحلول عام 2030.

وتسعى السعودية لتطوير وتصنيع مزيد من الأسلحة والأنظمة العسكرية محليا وتهدف لإنفاق 50% من ميزانيتها العسكرية محليا بحلول عام 2030.

جدير بالذكر أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية، كانت قد أعلنت في ديسمبر/ كانون الاول الماضي، عن إتمام صفقة استحواذ هي الأكبر من نوعها على مستوى القطاع الخاص في مجال الصناعات العسكرية في المملكة.

واستكملت الشركة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عملية الاستحواذ على شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، وبذلك تصبح شركة سعودية 100 %.