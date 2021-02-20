الجيش العراقي يقتل خمسة إرهابيين شمالي بغداد

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن قوة مشتركة من الفرقة السادسة بالجيش العراقي والحشد العشائري، نفذت عملية مداهمة على مكان تتواجد به مجموعة إرهابية بقضاء الطارمية شمالي بغداد.

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وأضافت الخلية، أن القوات اشتبكت مع هذه المجموعة الإرهابية، وتمكنت من قتل خمسة إرهابيين، كما أسفر الاشتباك أيضاً عن مقتل اثنين من الحشد العشائري وإصابة جندي بجروح.

وذكرت، أن العملية تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة، تفيد بوجود مجموعة إرهابية في بساتين الطابي بقضاء الطارمية.

ونوهت خلية الإعلام الأمني العراقي، إلى أن عملية البحث والتفتيش في هذه المنطقة التي نفذت فيها المداهمة مازالت مستمرة، ملمحة إلى مزيد من التفاصيل تعلن لاحقا.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.