السعودية تتابع بـ"قلق بالغ" تطورات الأحداث في الصومال

دبي - محمود عبدالرازق - © Photo / Aamin Ambulance
وأعربت الوزارة، عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال، متمنية سرعة الشفاء للجرحى، كما أعربت عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال الفيدرالية، والتمنيات للجرحى بسرعة الشفاء.
وأفادت وكالة "رويترز"، صباح أمس الجمعة، باندلاع معارك بالأسلحة النارية المختلفة وسط العاصمة مقديشو. وذكرت أن الاشتباكات حصلت وسط مدينة مقديشو، وقامت على أثرها السلطات الصومالية بإغلاق الشوارع الرئيسية لمنع حصول أحداث أمنية تؤثر على الانتخابات المقررة.