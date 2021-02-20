هربًا من العزل المنزلي.. مجرم مطلوب يسلم نفسه للشرطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هربا من العزل المنزلي.. مجرم مطلوب يسلم نفسه للشرطة

السبت 20 فبراير 2021

الخليج 365

سلم رجل مطلوب نفسه إلى الشرطة البريطانية بمقاطعة ويست سوسكس؛ لتجنب إمضاء مزيد من الوقت في العزل المنزلي مع الأشخاص الذين يعيشون معه.



وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الرجل، الذي لم تكشف عن هويته، سلم نفسه طواعية إلى شرطة سوسكس ظهر الأربعاء، على أمل الحصول على بعض "الهدوء والسكينة".

وقالت الشرطة إن الرجل، الذي كان مطلوبًا إلى السجن، سلم نفسه إلى مركز شرطة بلدة بورجيس هيل، وكان رهن الاعتقال والعودة للسجن.

وطبقًا لـ"الجارديان"، أبلغ الأخصائيين النفسيين عن زيادة أعداد الأشخاص الذين يعانون أعراض إجهاد مستمر مشابهة للإنهاك في العمل، بما في ذلك مشاكل في النوم والتركيز، ويشعر كثير من الناس بأنهم في حاجة ماسة للتواصل مع البشر بعد شهور من الإغلاق النسبي أو الكامل.

ويبدو أن العودة إلى السجن لاقت إقبالًا من جانب هذا الرجل أكثر من الاستمرار مع نفس الأشخاص.

وكتب المفتش دارين تيلور، من شرطة سوسيكس، عبر "تويتر": "الهدوء والسكينة! سلم رجل مطلوب نفسه إلى الفريق ظهر أمس بعدما أبلغنا أنه يفضل العودة إلى السجن عن إمضاء مزيد من الوقت مع الناس الذين يعيش معهم! إنه رهن الاحتجاز وسيعود إلى السجن لإمضاء مزيد من الوقت مع نفسه."

ووجدت مجموعة واسعة من الدراسات إلى أن جائحة "كوفيد-19" أثرت على العلاقات مع العائلة والأصدقاء. ووجد باحثون من جامعة أكسفورد أن مستويات الإجهاد، والإحباط، والقلق بين الآباء ومقدمي الرعاية ازدادت مع ضغوط الإغلاق.