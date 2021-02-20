شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء التونسى يؤكد على ضرورة إعطاء دفعة للعلاقات الاقتصادية مع بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، أمس الجمعة، خلال لقائه مع سفیر المملكة المتحدة بتونس إدوارد أوكدان، بقصر الحكومة بالقصبة، ضرورة إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية مع بريطانيا خاصة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وشدد مشيشي – بحسب بيان لرئاسة الحكومة التونسية - علي عمق روابط الصداقة والتعاون القائمة بين بريطانيا وتونس . داعيا إلى تدعيمها في المستقبل لما فيه خير لشعبي البلدين.

وثمن رئيس الحكومة التونسية، وقوف بريطانيا إلى جانب تونس في جهودها لمجابهة انتشار فيروس "كورونا".

ووفقا للبيان، مثل اللقاء فرصة لاستعراض اللقاءات الثنائية القادمة، خاصة وان بريطانيا تترأس هذا العام مجموعة الدول الصناعية السبع.

من جانبه، اكد سفير المملكة المتحدة، رغبة بلاده في تدعيم الاستثمارات البريطانية في تونس، معتبرا أن انعقاد الدورة الأولى لمجلس الشراكة التونسي البريطاني خلال الثلث الثاني من هذا العام سيكون له دور كبير في دفع التعاون الاقتصادي وتطوير حجم المبادلات بين البلدين.