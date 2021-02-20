الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل إقناع الدول بالعدول عن بيع أسلحة لإيران

دبي - محمود عبدالرازق - واشنطن، 19 فبراير - سبوتنيك. وقال برايس في إفادة صحفية "بغض النظر عن شكل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، سنواصل استخدام سلطاتنا لإقناع الدول الأخرى بالعدول عن بيع أسلحة لإيران".

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن الولايات المتحدة لا تخطط لرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل الانضمام لمحادثات مع أوروبا بشأن البرنامج النووي الإيراني.

تأتي هذه التطورات رغم توجيه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الخميس، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أبلغت فيها بسحب إعلان دونالد ترامب، استئناف كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وكانت أمريكا قد اتخذت قرارا أحاديا بتمديد حظر بيع الأسلحة على إيران وعرضته على مجلس الأمن الدولي الذي رفضه بدوره، ما أثار غضب إدارة ترامب التي كانت قد انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018.