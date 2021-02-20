رئيس الحكومة الليبية: لن أقبل أي مرشح للحكومة لا يستطيع العمل في كل أنحاء البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي – سبوتنيك. وجاء ذلك خلال زيارته القصيرة يوم الجمعة لمدينة طبرق شرقي البلاد، ولقائه برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، لافتا إلى أن زيارة جميع المناطق الليبية يعد أحد المعايير الرئيسية لقبول ترشيحات لشغل المناصب القيادية في الحقائب الوزارية، ولن يقبل أي مرشح لا يستطيع العمل في أنحاء البلاد.

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وقال الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حموده، في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إنه "في إطار التواصل المستمر مع مؤسسات الدولة المختلفة وكذلك التشاور مع القيادات السياسية والاجتماعية الممثلة لمختلف المناطق الليبية، توجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة، صباح اليوم الجمعة، إلى مدينة طبرق شرقي البلاد، حيث كان في استقباله عميد بلدية طبرق السيد فرج أبو الخطابية، وكذلك عدد من وجهاء وأعيان المدينة".

وأوضح الناطق باسم الحكومة في بيانه أن "رئيس الحكومة أكد بأنه سيقوم بعدد من الزيارات لباقي مدن وبلديات المنطقة الشرقية فور اعتماد الحكومة وبدأ عملها بشكل رسمي، وذلك بغرض الوقوف المباشر على المشاكل والتحديات التي تعاني منها هذه المناطق".

ولفت إلى أن "رئيس الحكومة يؤكد على مدى الاستعداد لزيارة جميع المناطق الليبية والقدرة على ممارسة الأعمال التنفيذية فيها، كونها أحد المعايير الرئيسية لقبول ترشيحات الأسماء التي ستشغل المناصب القيادية في الحقائب الوزارية والهيئات والشركات التابعة للحكومة، وأنه لن يتم قبول مرشحين لا ينطبق عليهم هذا المعيار، حيث أن حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة كل الليبيين ويجب أن تكون قادرة على خدمتهم والوقوف على مشاكل وتحديات وكذلك تطلعات جميع أبناء الأمة الليبية أينما كانوا".

وبحسب البيان، تضمنت الزيارة مجموعة من اللقاءات، أهمها اللقاء الذي جمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع المستشار عقيلة صالح وكذلك بعض السادة أعضاء مجلس النواب.

وذكر حموده في بيانه أن "اللقاءات اتسمت بالإيجابية وكذلك تقارب الرؤى بخصوص أهمية العمل على استقرار البلاد وترسيخ حالة السلام وبسط الأمن وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وباقي مؤسسات الدولة السيادية، وأهمية مشاركة الجميع في تعزيز حالة المصالحة والتواصل والتعاون المستمر بين مؤسسات الدولة للعبور بليبيا من المرحلة الحالية إلى مرحلة استقرار وتنمية مستدامة".

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الجمعة، على أن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبه، سيتوجه فور مغادرته من العاصمة المصرية، القاهرة، اليوم الجمعة، إلى مدن الشرق الليبي في أولى زيارته له بعد انتخابه رئيساً للحكومة"، منوها إلى أن "الدبيبه سيلتقي، اليوم الجمعة، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، للتباحث حول تشكيل الحكومة المرتقبة".