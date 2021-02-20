شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على شروط التقديم على برنامج الابتعاث الموجه للمعلمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت وزارة التعليم، تعميمًا باستئناف التقديم على المرحلة الثانية من برنامج الابتعاث الموجه للمعلمين “استهداف”.

واستأنفت الوزارة، إجراءات التقديم للبرنامج، بعد أن تم تعليقها للفترة الماضية بسبب جائحة كورونا “كوفيد-19″، وفق سلسلة الاعتمادات في نظام فارس، وفي إطار خطة زمنية محددة.

وتسعى الوزارة إلى تأهيل عدد من شاغلي الوظائف التعليمية من خلال ابتعاثهم لدراسة الماجستير في جامعات متميزة عالميًا في التخصصات المستهدفة لتمكنهم من دعم الوزارة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وطالبت الوزارة، إدارات التعليم برفع ترشيحات منسوبيها ومنسوباتها من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية وفق الإجراءات والخطة الزمنية التي حددتها الوزارة.

كما طالبت بالتأكد من صحة ودقة بيانات منسوبيها المرفوعة عبر نظام فارس، كاشفة عن شروط وضوابط الالتحاق ببرنامج استهداف، وهي كالتالي:

–ألا يزيد عمر المرشح عن 35 عامًا حسب التقويم الهجري.

–أن يكون المعدل التراكمي من 4 إلى 5 أو من 3 إلى 4 أو من 90 إلى 100 في مؤهل البكالوريوس.

–أن يكون حاصلًا على خمس درجات (5) في اختبار(UKVI IELTS).

–أن يكون حاصلًا على ثمانين درجة (80) كحد أدنى في اختبار قدرات الجامعيين.

–أن يكون تقدير الأداء الوظيفي في السنة الأخيرة ممتاز.

–ألا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي في السنة الأخيرة أو يكون طرفًا في قضية قائمة.

–اجتياز المقابلة الشخصية في جهاز الوزارة بحد أدنى (80) نقطة.

–ألا يكون قد سبق له الحصول على فرصة إيفاد أو ابتعاث سابقة.

–أن يلتزم المرشح بالدراسة في نفس الجامعة والتخصص المرشح له.

–وضع السيرة الذاتية للمرشح في حدود صفحتين كحد أقصى تتضمن ما يتميز به وإنتاجه العلمي.

–أن يكون الترشيح وفقًا للفئة المستهدفة للمسارات المرفقة بالتعميم.

–أن يتم تحديد رغبات دول الابتعاث والجامعات وفق ما تم اعتماده في نظام فارس.