شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. سرقة سيارة متوقفة في شارع عام بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
نشر حساب طرق الرياض مقطع فيديو لسرقة سيارة ، أثناء توقفها في شارع عام بالرياض.
وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة ، السيارة وهي متوقفة أمام أحد المباني في الرياض ، فيما حيث جاءت سيارة وتوقفت بجوارها ، ثم ترجل منها أحد الأشخاص وتوقف أمام المركبة المسروقة .
وبين الفيديو اللص وقد استطاع فتح باب السيارة ، حيث أطلقت المركبة إنذار السرقة ، إلا أنه دخل فيها واستطاع إيقافه ، وانتظر بضع دقائق ، ثم فر بها هارباً .
وأشار الحساب إلى أن السيارة من نوع “هيونداي إلنترا” ، فضية اللون ، داعياً من يستطع التعرف عليها إبلاغ الجهات الأمنية .
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