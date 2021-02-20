شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. سرقة سيارة متوقفة في شارع عام بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

نشر حساب طرق الرياض مقطع فيديو لسرقة سيارة ، أثناء توقفها في شارع عام بالرياض.

وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة ، السيارة وهي متوقفة أمام أحد المباني في الرياض ، فيما حيث جاءت سيارة وتوقفت بجوارها ، ثم ترجل منها أحد الأشخاص وتوقف أمام المركبة المسروقة .

وبين الفيديو اللص وقد استطاع فتح باب السيارة ، حيث أطلقت المركبة إنذار السرقة ، إلا أنه دخل فيها واستطاع إيقافه ، وانتظر بضع دقائق ، ثم فر بها هارباً .

وأشار الحساب إلى أن السيارة من نوع “هيونداي إلنترا” ، فضية اللون ، داعياً من يستطع التعرف عليها إبلاغ الجهات الأمنية .