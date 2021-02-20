لبنان.. تعيين قاضي جديد للتحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة الإعلام الوطنية، أن المجلس برئاسة القاضي سهيل عبود، وافق على اقتراح وزيرة العدل ماري كلود، بتعيين رئيس محكمة جنايات بيروت القاضي طارق البيطار محققا عدليا في القضية.

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وكانت محكمة لبنانية قررت أمس الخميس استبعاد قاضي التحقيق فادي صوان من القضية بعد طلب من وزيرين سابقين وجه لهما تهمة الإهمال.

وأثار الاستبعاد غضبا بين عائلات ضحايا الانفجار الذين يرونه انتكاسة لحملتهم لمحاسبة المسؤولين.

وكان صوان قد وجه اتهامات لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بالإهمال فيما يتعلق بالانفجار الضخم الذي وقع في الرابع من أغسطس/ آب الماضي، ودمر مرفأ العاصمة اللبنانية، وأدى لتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعد أسوأ أزمة يواجهها لبنان منذ الحرب الأهلية.

وانتقد سياسيون لبنانيون صوان بعد توجيه هذه الاتهامات، وقالوا إنه يتجاوز نطاق سلطاته في التحقيق في القضية.