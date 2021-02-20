شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسمح لغير الكويتيين بدخول أراضيها بإجراءات جديدة اعتبارا من الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الكويت، إنها ستسمح لغير الكويتيين بدخول أراضيها من خلال إجراءات جديدة اعتبارا من يوم الأحد.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدنى فى بيان "جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسى فى أحد الفنادق المحلية لمدة (14) يوما... أما باقى الركاب القادمين من الدول الأخرى سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسى فى أحد الفنادق المحلية لمدة (7) أيام".

وعلقت الكويت دخول غير المواطنين لأسبوعين اعتبارا من السابع من فبراير شباط وسط جهود لاحتواء فيروس كورونا.

وأعلنت الادارة العامة للطیران المدنى الكویتیة أن جمیع الركاب القادمین عن طریق الرحلات المباشرة من الدول عالیة الخطورة سیتم الزامھم بالحجر المؤسسى فى أحد الفنادق المحلیة لمدة 14 یوما على نفقتھم الخاصة من خلال التسجیل في منصة (كویت مسافر) اعتبارا من یوم الأحد المقبل.

وقالت (الطیران المدني) فى بیان الیوم الجمعة ان باقى الركاب القادمین من الدول الأخرى سیتم الزامھم بالحجر المؤسسى فى أحد الفنادق المحلیة لمدة 7 أیام على نفقتھم الخاصة من خلال التسجیل فى منصة (كویت مسافر) على أن یستكملوا مدة الحجر 7 أیام أخرى فى الحجر المنزلي.

وأوضحت أن ھذه عن الاجراءات الجدیدة التى سیتم تطبیقھا اعتبارا من یوم الأحد المقبل تأتى بناء على تعلیمات السلطات الصحیة

لمواجھة تداعیات انتشار فیروس كورونا المستجد (كوفید 19 (لاسیما بعد ظھور السلالات المتحورة.

وذكرت أنھ یستثنى من الحجر المؤسسى المرضى الكویتیون المبتعثون للعلاج فى الخارج والطلبة الكویتیون الدارسون فى الخارج

والقصر من ھم دون 18 عاما ومسافرون من دون مرافق وأعضاء السلك الدبلوماسى والطواقم الطبیة على أن یخضعوا للحجر المنزلي

لمدة 14 یوما.