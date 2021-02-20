شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم 93 ألفا و101 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الجمعة، 93 ألفا و101 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 5 ملايين و466 ألفا و831 جرعة، بمعدل توزيع 55.27 جرعة لكل 100 شخص.



وذكرت الوزارة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- أن ذلك يتماشى مع خطتها لتوفير لقاح كورونا للجميع، وسعيا إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.