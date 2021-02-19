شكرا لقرائتكم خبر عن «سامسونج» تطرح إصدراها الجديد لجهاز Galaxy Tab S7.. في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت شركة سامسونج الكورية أنها ستقدم تحديثًا هامًا يضم ميزات جديدة في سلسلة Galaxy Tab S7.

وتستعد الشركة الآن لإصدار تحديث متابعة للبرامج الثابتة لسلسلة Galaxy Tab S7، من شأنه أن يقدم عددًا من مميزات S Pen الجديدة التي من المرجح أن تلقى قبولًا لدى المستخدمين.

وسيجعل التحديث قلم S Pen قابلًا للاستخدام في المزيد من السيناريوهات مثل الكتابة بخط اليد في مربعات النص ومربعات العناوين، كما سيكون لديهم خيارات إدراج علامات الترقيم وتحويل النص على الفور إلى نص رقمي، كما سيتم أيضًا إضافة خيار S Pen to text إلى Samsung Notes، وسيكون متاحًا بأكثر من 80 لغة عند الإطلاق.

وبمجرد تشغيل التحديث على Galaxy Tab S7 أو Tab S7 +، سيجد المستخدمون ميزة S Pen to text الجديدة عن طريق فتح الإعدادات والوصول إلى قلم S Pen ضمن الميزات المتقدمة.

ويقدم جهازا Galaxy Tab S7 و Galaxy Tab S7 + للمستخدمين خيار مسح المستندات ضوئيًا باستخدام الكاميرا بالفعل، إلا أن التحديث القادم سيجلب هذه الميزة إلى المقدمة.

وأعلنت الشركة الكورية الجنوبية أن تحديث البرنامج سيصدر بحلول نهاية فبراير، وسيبدأ الطرح في أسواق محددة، لذلك لن يكون متاحًا في كل الأماكن في البداية.