هكذا احتفل جوجل بهبوط مركبة ناسا على المريخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 فبراير 2021

الخليج 365- متابعات

في الوقت الذي نجحت فيه وكالة ناسا في إنزال عربتها الجوالة ”Perseverance“ في حفرة عميقة بالقرب من خط استواء كوكب المريخ يسمى جيزيرو ”Jezero“، وثق عملاق البحث العالمي غوغل يوم الجمعة الحدث، عبر إضافة ألعاب نارية افتراضية على صفحتها عن إجراء بحث محدد.



في حال كان المستخدم يبحث عن الأخبار المتعلقة بالرحلة الفضائية وكتب كلمة ”Perseverance“ عبر صفحة بحث غوغل، فسيرى الألعاب النارية تظهر في جميع أنحاء الصفحة، وفقا لتقرير ”سي نت“.

في غضون ذلك، كان عملاق البحث قد غرد على حسابه الرسمي بموقع تويتر قائلًا: ”تأتي الأشياء الجيدة لمن يثابر، تهانينا لـ @ NASA و@ NASAPersevere على هبوطها الناجح“.

وكان المهندسون في مركز التحكم في مهمة ناسا في كاليفورنيا قد اندفعوا بفرح عندما جاء تأكيد هبوط أحدث مسبار للمريخ تابع لوكالة ناسا بشكل سليم، ومن المتوقع أن تقضي السيارة ذات الست عجلات الآن على الأقل العامين المقبلين في الحفر وفي الصخور المحلية، بحثًا عن دليل على حياة ماضية.

يُعتقد أن جزيرة جيزيرو كانت تحتفظ ببحيرة عملاقة منذ مليارات السنين، وحيثما وجد ماء، يبقى احتمال قوي أن تكون هناك حياة أيضًا.