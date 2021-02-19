لبحث هذه القضايا... ولي عهد أبو ظبي يستضيف الحريري

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا خلال استقبال ولي عهد أبو ظبي للحريري، اليوم الجمعة، في قصر الشاطئ في أبو ظبي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

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وخلال اللقاء بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى جائحة كورونا وتداعياتها على المستويات المختلفة وسبل التعامل معها واحتواء آثارها.

وأطلع رئيس الوزراء المكلف، بن زايد على آخر التطورات والمستجدات على الساحة اللبنانية خاصة ما يتعلق منها بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأعرب ولي عهد أبو ظبي عن تمنياته بنجاح مهمة تأليف حكومة لبنانية تراعي المصلحة الوطنية وتتجاوز الخلافات وتكون قادرة على مواجهة التحديات المختلفة التي تحيط بلبنان.

وأكد على وقوف دولة الإمارات مع الشعب اللبناني لتحقيق تطلعاته إلى الوحدة والاستقرار والتنمية.

من جانبه قدم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري التهنئة إلى ولي عهد أبوظبي بنجاح "مسبار الأمل" في الوصول إلى كوكب المريخ.