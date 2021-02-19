شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي تؤكد على أهمية تضافر الجهود لمحاربة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رابطة العالم الإسلامي على أهمية تضافر الجهود الدولية والوطنية حول العالم لمواجهة المخاطر الناتجة عن أفكار التطرف العرقي والديني؛ مشيرة إلى عمل الرابطة الدؤوب لترسيخ الوئام الوطني في عموم مجتمعات المتنوعة.

واستذكرت الرابطة في الذكرى السنوية للعمل العنصري الإرهابي الدامي الواقع في التاسع عشر من فبراير 2020 والذي راح ضحيته تسعة أبرياء على الأراضي الألمانية بعد أن أطلق متطرفٌ النار عليهم في مقهيين قرب فرانكفورت، مجدداً وبتقدير كبير سرعة تجاوب الحكومة الألمانية مع تلك الحادثة، وإعلان وزير الداخلية فيها عن تأسيس لجنة للخبراء لمتابعة ظاهرة العداء ضد الإسلام والمسلمين.

كما أكدت الرابطة في بيان صدر في هذا الشأن التزامها بما ورد في بيان الأمم المتحدة المتعلق بالحادثة، وبتصريح رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا السيد أيمن مزيك، واللذين شددا على ضرورة العمل المشترك لتفادي تكرار مثل هذه الجرائم الإرهابية في المستقبل.