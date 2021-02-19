شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 448 إصابة جديدة و16 وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية ، اليوم الجمعة ، تسجيل 448 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 480 ألفا و504 حالات.



وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التى جرت ، عقب إجراء 9886 فحصا ، قد بلغ 5089223 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في مارس من العام الماضي.



وأضاف البيان بأنه تم تسجيل 16 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 8 آلاف و540 حالة، كما تم تسجيل 835 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 463 ألفا و271 حالة.