شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور عسير»: ضبط شخص قاد شاحنة بسرعة عالية معرضاً الآخرين للخطر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت المديرية العامة للمرور بمنطقة عسير ، من ضبط شخص كان يقود شاحنة بسرعة عالية مع عدم الالتزام بالمسار الأيمن. وأوضحت” المرور” في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن قائد الشاحنة عرض حياته والآخرين للخطر. وأضافت أنه تم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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