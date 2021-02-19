شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة الفطرية : 10 أماكن يحظر فيها صيد الحيوانات البرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تحذيراً من صيد الحيوانات الفطرية البرية بعدة أماكن.

وقال المركز أن المادة الخامسة ‎لللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية تحظر الصيد داخل حدود الحرمين الشريفين و داخل حدود المدن والقرى، وداخل حدود الأماكن المصنفة تراثية و داخل حدود المناطق العامة و الفرعية إلى مسافة 2 كيلومتر منها.

كما أوضح أنه يحظر الصيد داخل حدود المناطق المعلنة كمناطق محمية ، وكذلك داخل حدود كافة أراضي الغطاء النباتي ومنطقة الحدود البرية المحددة بموجب نظام أمن الحدود ، بالإضافة إلى الطرقات العامة والفرعية إلى مسافة 2 کیلومتر منها.

وأشارت إلى أنه يحظر الصيد أيضا في حرم الشاطئ و الشريط الساحلي لجميع سواحل المملكة بعرض ۲۰ کیلومتر.