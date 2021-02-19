شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة الفطرية : 10 أماكن يحظر فيها صيد الحيوانات البرية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تحذيراً من صيد الحيوانات الفطرية البرية بعدة أماكن.
وقال المركز أن المادة الخامسة لللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية تحظر الصيد داخل حدود الحرمين الشريفين و داخل حدود المدن والقرى، وداخل حدود الأماكن المصنفة تراثية و داخل حدود المناطق العامة و الفرعية إلى مسافة 2 كيلومتر منها.
كما أوضح أنه يحظر الصيد داخل حدود المناطق المعلنة كمناطق محمية ، وكذلك داخل حدود كافة أراضي الغطاء النباتي ومنطقة الحدود البرية المحددة بموجب نظام أمن الحدود ، بالإضافة إلى الطرقات العامة والفرعية إلى مسافة 2 کیلومتر منها.
وأشارت إلى أنه يحظر الصيد أيضا في حرم الشاطئ و الشريط الساحلي لجميع سواحل المملكة بعرض ۲۰ کیلومتر.
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