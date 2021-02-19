شكرا لقرائتكم خبر عن مختص في الأرصاد يوضح أسباب انخفاض درجات الحرارة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف المختص في الأرصاد الجوية عادل القازنلي، أسباب انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.
وأوضح، خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، أن كتلة هوائية باردة قادمة من المناطق القطبية ساهمت بانخفاض درجات الحرارة بفارق 10 درجات عن الأيام السابقة.
وتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على مدى اليومين القادمين، ثم تبدأ في الارتفاع تدريجيًا بعد تجانس الكتلة الهوائية الباردة.
وأشار إلى أن فرص تكون الثلوج في تبوك قد انتهت تمامًا، وإن كانت درجات الحرارة سوف تستمر منخفضة حتى نهاية الأسبوع، ثم تبدأ في الارتفاع بشكل تدريجي.
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