رغد صدام حسين تحسم جدل وجود "شقيق لم يعلن عنه"... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وفي بداية ردها، أكدت رغد صدام حسين في الجزء الخامس من لقائها من قناة "العربية" أن "منزل صدام حسين لا يتبرأ من أي أخ ولن يتخلى عنه في حال الاعتراف به، ولو كان لديها 20 أخا ستكون سعيدة بهذا".

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وكشفت ابنة صدام حسين عن موقف لوالدها الراحل في تسعينيات القرن الماضي، والذي تطرق فيه إلى هذه التكهنات على مائدة الغذاء، في حضورها هي وأشقائها ووالدتهم.

وتذكرت رغد صدام حسين: "والدي قال لوالدتي على المائدة: يا ساجدة أنا عندي 5 أبناء هم عدي وقصي ورغد ورنا وحلا، وأخاف أن يأتي يوما يقول فيه أحدهم أنه ابني".

وشددت ابنة صدام حسين على أن الرواية السابقة من والدها شخصيا وليس مجرد تكهنات.

وأشارت إلى أن شائعة "ابن صدام حسين غير المعترف به" من بين أشياء عديدة تم تلفيقها إلى أسرته.

كما نفت رغد صدام حسين لقناة "العربية" مزاعم سيدة بالوثائق بأن لديها ابنا من شقيقها الراحل، عدي صدام حسين، مؤكدة أنه من السهل جدا تزوير أي مستندات.