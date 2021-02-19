صحيفة: "درونز" مفخخة منطلقة من العراق هاجمت الديوان الملكي بالرياض في يناير

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين أمريكيين وأشخاص مطلعين على الحادث، أن طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات انطلقت من العراق وضربت الديوان الملكي الرئيسي في العاصمة الرياض في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي.

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ورأت الصحيفة أن السعودية تواجه هجمات جوية دقيقة متكررة بشكل متزايد، نظرا لأن "جماعات مرتبطة بإيران" في اليمن والعراق تستغل ثغرات دائمة في دفاعات المملكة.

وأشات الصحيفة إلى أن جماعة أنصار الله "الحوثيين"، صعدت من هجماتها على السعودية عبر الحدود الجنوبية خلال الأسابيع الأخيرة، والتي كان من بينها هجوما وقع هذا الأسبوع وأصاب طائرة خالية من الركاب في مطار إقليمي.

ويوم الأحد الماضي أعلنت الجماعة عن شن هجوم على مطار أبها الدولي في السعودية بطائرتين مسيرتين.كما شنت هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باتجاه قاعدة عسكرية في المملكة، ومطار جدة الدولي.

واعتبرت الصحيفة أن الإعلان عن الحوادث الأخيرة يظهر القصور في دفاعات المملكة وزيادة قدرة أعدائها على الوصول إليها، على الرغم من عدم إحداث أي من هذه الحوادث خسائر بالغة.