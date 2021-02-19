رئيس الحكومة الليبية الجديد يغادر طبرق إلى طرابلس لإنهاء مشاورات تشكيل حكومته

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القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها ان رئيس الحكومة الليبية الجديد "عبد الحميد الدبيبة" يغادر طبرق إلى طرابلس لإنهاء مشاورات تشكيل حكومته.

يتوجه رئيس الوزراء الليبى الجديد عبد الحميد الدبيبة ، اليوم الجمعة ، إلى مدينة طبرق فى الشرق الليبى فى أول زيارة رسمية بعد توليه المسؤولية، وذلك للقاء المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى.

وأكد مصدر ليبي مطلع لـ"الخليج 365"، أن الدبيبة سيبحث مع رئيس مجلس النواب ملف تشكيل الحكومة ومنحها الثقة تحت قبة البرلمان، بالإضافة لتطورات الاوضاع السياسية فى البلاد.

ورجح المصدر إمكانية عقد لقاء يجمع الدبيبة مع القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر فى مدينة بنغازى شرق البلاد.