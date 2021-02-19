شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من سفارة المملكة لدى روسيا للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرتسفارة المملكة في موسكو، اليوم الجمعة، تنبيهاً مهماً للمواطنين المقيمين.
وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بـ”تويتر” أنها ستغلق أبوابها خلال فترة العطلة الرسمية (يوم المدافع عن الوطن) في روسيا.
وقالت السفارة :«نود تنويه المواطنين الكرام، أن سفارة المملكة في موسكو ستكون مغلقة خلال فترة العطلة الرسمية (يوم المدافع عن الوطن) في روسيا الاتحادية، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين 22 فبراير، ويستأنف العمل يوم الأربعاء 24 فبراير 2021م، في حالة الطوارئ يرجى الاتصال على الرقم الخاص بشؤون السعوديين».
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