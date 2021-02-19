السعودية... الزائر القطبي يصل إلى منطقة تبوك... فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - وزينت الثلوج تلك المرتفعات، بسبب الزائر القطبي، والذي جعلها مقصدا سياحيا على مستوى المملكة، بحسب ما نشره موقع "عاجل" السعودي.

وانتشرت مقاطع وصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تساقط الثلوج، صباح اليوم الجمعة، على مرتفعات تبوك.

وجذب تساقط الثلوج الانتباه، وعبّر السعوديون عن فرحتهم بها، وتداولوا الصور والمقاطع التي توثق اللحظة.

ونقلت فضائية "الإخبارية السعودية"، عن الراصد الجوي خالد الزعاق، قوله "اليوم يسمونه الزائر القطبي، وسمي بذلك لأنه يأتينا محمولا عبر الرياح القطبية، وعادةً لا تأتي هذه الموجات إلا في موسمي الشبط والعقارب".