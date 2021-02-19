طائرة يمنية تغير مسارها إلى مطار جدة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وقالت "اليمنية" في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن كابتن الطائرة، الرحلة 608 شعر عقب إقلاعه من مطار عدن في الساعة السابعة وعشرين دقيقة صباحاً بوجود خلل فني بسيط، وهبط في مطار جدة عملاً بإجراءات السلامة والوقاية العامة الدولية.

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وأضافت أن الطائرة عاودت الإقلاع مجددا بعد ساعة من هبوطها في مطار جدة مكملة مسارها الطبيعي إلى مطار القاهرة، عقب تأكيد إدارة الصيانة والهندسة في المطار إمكانية مواصلة الرحلة.

وكانت جماعة "أنصار الله"، قد قالت إنها نفذت هجوما جويا بطائرات مسيرة على مطاري جدة وأبها السعوديين، صباح الاثنين الماضي، مؤكدة أن "الإصابة كانت دقيقة".

جاء ذلك في بيان نشره العميد يحيي سريع، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، على حسابه في موقع "تويتر".

وقال سريع إن "سلاح الجو المسير ينفذ هجوما جويا على مطاري جدة وأبها الدوليين صباح الاثنين بطائرتي صماد3 وقاصف2k".

وأضاف: "كانت الإصابة دقيقة نتج عنها توقف المطارين لساعتين متتاليتين".

واعتبر سريع أن هذه العمليات تأتي في إطار "الرد المشروع على تصعيد العدوان العسكري وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني".