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وصول أولى جرعات اللقاح الروسي" سبوتنيك V" إلى قطاع غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال الممثل الدبلوماسي الروسي في فلسطين، غوتشا بواتشيدزه لوكالة "سبوتنيك": "لقد عبرت السيارات الحدود بعد عبروها الأراضي الإسرائيلية ووصلت إلى قطاع غزة وتحمل ألفي جرعة لألف شخص".

وفي السياق نفسه، قال مستشار وزير الصحة الفلسطيني، فتحي أبو فرد، أن "اللقاح الروسي (سبوتنيك V) ضد فيروس وصل إلى قطاع غزة اليوم عبر حاجز إيرز".

وذكرت الوكالة الفلسطينية (وفا)، نقلا عن وزيرة الصحة الفلسطينية مي القلة، أن إسرائيل منعت إدخال لقاح فيروس كورونا الروسي "سبوتنيك V" إلى قطاع غزة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

واعتمدت وزارة الصحة الفلسطينية اللقاح الروسي "سبوتنيك V" لتطعيم المواطنين ضد .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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