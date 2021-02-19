شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يحذر من السرعة الزائدة: 3 تأثيرات على قائد المركبة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت المديرية العامة للمرور من زيادة سرعة المركبات على الطرق.

وأكدت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن الالتزام بالسرعة المحدد يجنب، قائد المركبة وقوع الحوادث.

ولفتت إلى أنه كلما زادت سرعة المركبة كان تأثير قوة الاصطدام أعلى وأخطر، فالالتزام بالسرعة المحدّدة، يمكنه أن يجنب الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات الناتجة عن وقوع الحوادث المرورية.

وأشار المرور إلى أن تأثير سرعة المركبة على قوة الاصطدام يشمل ثلاثة تأثيرات:

-عدم تمكن السائق من اتخاذ الإجراء المناسب لتفادي الحادث.

–صعوبة التحكم بالمركبة.

–زيادة مقدار قوة الارتطام وجسامة التلف الناتج من الحادث.